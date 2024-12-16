О нас

В Марокко пройдет международная конференция, организованная ИСЕСКО и Азербайджаном

В Марокко пройдет международная конференция, организованная ИСЕСКО и Азербайджаном 17 декабря в столице Марокко Рабате пройдет международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: содействие мирному сосуществованию".
Религия
16 декабря 2024 г. 10:07
В Марокко пройдет международная конференция, организованная ИСЕСКО и Азербайджаном

17 декабря в столице Марокко Рабате пройдет международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: содействие мирному сосуществованию".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана, конференция будет организована комитетом совместно с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и посольством Азербайджана в Марокко.

Участники мероприятия обсудят влияние религиозных ценностей на укрепление мира в различных обществах, пути достижения религиозной толерантности, а также инициативы, способные поддержать межрелигиозную гармонию. В то же время будет представлена ​​информация о модели религиозной толерантности Азербайджана и законодательной базе, обеспечивающей традиции сосуществования.

В конференции примут участие представители государственных и правительственных учреждений Азербайджана и Марокко, международных организаций, дипломатического корпуса и институтов гражданского общества, религиозные лидеры, политики, ученые и исследователи.

В рамках мероприятия будет показана фотовыставка под названием "Общечеловеческие ценности, разные религии", отражающая традиции мультикультурализма, исторические и религиозные памятники Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Morocco to host international conference organized by ICESCO and Azerbaijan.
Версия на азербайджанском языке ICESCO və Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Mərakeşdə beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi