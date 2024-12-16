В Марокко пройдет международная конференция, организованная ИСЕСКО и Азербайджаном

17 декабря в столице Марокко Рабате пройдет международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: содействие мирному сосуществованию".

17 декабря в столице Марокко Рабате пройдет международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: содействие мирному сосуществованию".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана, конференция будет организована комитетом совместно с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и посольством Азербайджана в Марокко.

Участники мероприятия обсудят влияние религиозных ценностей на укрепление мира в различных обществах, пути достижения религиозной толерантности, а также инициативы, способные поддержать межрелигиозную гармонию. В то же время будет представлена ​​информация о модели религиозной толерантности Азербайджана и законодательной базе, обеспечивающей традиции сосуществования.

В конференции примут участие представители государственных и правительственных учреждений Азербайджана и Марокко, международных организаций, дипломатического корпуса и институтов гражданского общества, религиозные лидеры, политики, ученые и исследователи.

В рамках мероприятия будет показана фотовыставка под названием "Общечеловеческие ценности, разные религии", отражающая традиции мультикультурализма, исторические и религиозные памятники Азербайджана.