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    ​В Лондоне загорелась одна из крупнейших мечетей в Западной Европе

    Один человек надышался дымом и был госпитализирован

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В столице Великобритании, Лондоне, загорелась одна из крупнейших мечетей в Европе – Байтул Футух.

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

    Сообщается, что людей из загоревшегося здания безопасно эвакуировали.

    "С огнем, который охватил подвал и часть первого этажа зданий, боролись около 70 пожарных. Один человек надышался дымом и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

    Построенная в 2003 году мечеть Байтул Футух считается самой большой в Западной Европе. Она может вместить до 10 тыс. человек и занимает площадь в 21 тыс. кв. метров.

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