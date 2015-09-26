​В Лондоне загорелась одна из крупнейших мечетей в Западной Европе

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В столице Великобритании, Лондоне, загорелась одна из крупнейших мечетей в Европе – Байтул Футух.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что людей из загоревшегося здания безопасно эвакуировали.

"С огнем, который охватил подвал и часть первого этажа зданий, боролись около 70 пожарных. Один человек надышался дымом и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Построенная в 2003 году мечеть Байтул Футух считается самой большой в Западной Европе. Она может вместить до 10 тыс. человек и занимает площадь в 21 тыс. кв. метров.