    В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    Религия
    • 21 октября, 2025
    • 10:25
    В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    В Гяндже проходит региональная конференция на тему "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества".

    Как сообщает западное бюро Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

    В конференции принимают участие представители Госкомитета и исполнительной власти Гянджи, правоохранительных органов, теологи, религиозные деятели, главы религиозных общин, а также представители общественности.

    Gəncədə inklüziv cəmiyyət quruculuğunda din xadimlərinin rolu mövzusunda regional konfrans keçirilir
    Ganja hosting regional conference on Role of Religious Leaders in Building Inclusive Society

    Лента новостей