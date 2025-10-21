В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

В Гяндже проходит региональная конференция на тему "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества".

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

В конференции принимают участие представители Госкомитета и исполнительной власти Гянджи, правоохранительных органов, теологи, религиозные деятели, главы религиозных общин, а также представители общественности.