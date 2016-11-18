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    В Гобустане прошло просветительское мероприятие, посвященное борьбе с радикальными влияниями

    Мероприятие состоялось в мечети Шамлы в поселке Гобустан

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами религиозная община мечети "Шамлы" ("Şamlı") поселка Гобустан Гарадагского района Баку в рамках проекта "Борьба с религиозной экстремистской деятельностью и радикальными влияниями" провела просветительское мероприятие.

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии в мечети "Şamlı" приняли участие заместитель заведующего отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами по Баку Джейхун Алиев, председатель религиозной общины мечети Гараоглан Гасанов, члены религиозной общины, верующие и представители интеллигенции.

    Выступивший Гараоглан Гасанов коснулся борьбы с религиозным радикализмом и заявил, что проект служит именно этой цели.

    В своем выступлении заместитель заведующего отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами по Баку Джейхун Алиев представил обширную информацию о борьбе с радикальными влияниями и религиозной экстремистской деятельностью. По его словам, вопрос организации религиозной просветительской работы в нашей стране на высоком уровне.  

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