В Гейчае прошло мероприятие, посвященное причинам возникновения и последствиям религиозного экстремизма

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В рамках осуществленного религиозной общиной гейчайской мечети "Меркез" при поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами проекта "Поддержка традиций сосуществования" ("Birgəyaşayış ənənələrinin qorunub saxlanılması") прошло просветительское мероприятие на тему "Причины возникновения в современный период в исламском мире религиозного экстремизма и его последствия".

Как сообщили Report в пресс-службе комитета, на мероприятии приняли участие завотделом по уджарскому региону Госкомитета по работе с религиозными структурами Азим Рафиев, председатель религиозной общины гейчайской мечети "Меркез" Мушвиг Аскеров и пр.

Здесь коснулись значения борьбы с религиозным радикализмом, вопросов организации в рамках проекта лекций и дискуссий, успешного представления в мире преобладающей в Азербайджане модели толерантности и мультикультурализма. Было отмечено, что большинство кровавых противостояний в мире происходят в мусульманских странах.

В конце мероприятия библиотеке Профтехлицея в качестве подарка вручили образцы религиозной литературы, издание которых было разрешено Госкомитетом по работе с религиозными структурами.