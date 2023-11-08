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В Физулинском районе будут восстановлены караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса

В Физулинском районе будут восстановлены караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса В селе Гаргабазар Физулинского района будут восстановлены исторические памятники архитектуры - караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса.
Религия
8 ноября 2023 г. 21:24
В Физулинском районе будут восстановлены караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса

В селе Гаргабазар Физулинского района будут восстановлены исторические памятники архитектуры - караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса.

Как передает Report, 8 ноября президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар Физулинского района.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о предстоящих работах в селе.

Главе государства доложили, что исторические памятники архитектуры в селе также будут восстановлены исторические памятники архитектуры - караван-сарай Шаха Аббаса и мечеть Шаха Аббаса. Село Гаргабазар расположено на торговом шелковом пути Шеки-Карабах-Индия, поэтому купцы, проезжавшие по этой дороге, чтобы отдохнуть после долгой дороги, оставались на ночлег в караван-сарае Гаргабазар. Построенная в 1684 году мечеть Шаха Аббаса, являющаяся одной из древнейших мечетей Карабаха, известна в народе как мечеть Гаджи Гияседдина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidəki Şah Abbas karvansarası və Şah Abbas məscidi bərpa olunacaq

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