В этом году в Азербайджане по желанию учредителей ликвидировано 17 религиозных общин

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ За этот год ликвидировано 17 религиозных общин. Их уже исключили из госреестра религиозных структур.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.

В информации говорится об обращении учредителей указанных религиозных общин в госкомитет касательно аннулирования госрегистрации некоторых религиозных общин. На основе их обращений указанные общины были ликвидированы и исключены из госреестра религиозных структур: "В статье 12-1 закона "О свободе вероисповедания" приводятся два правила ликвидации религиозной структуры. Религиозная структура может быть ликвидирована решением учредителей или соответствующим органом, или же на основе обращения соответствующего органа исполнительной власти.

Согласно поправкам, внесенным в 2009 году в закон "О свободе вероисповедания", все прошедшие регистрацию религиозные общины должны были пройти повторную регистрацию для сохранения юридического статуса. В то время многие религиозные структуры не стали обращаться для повторной регистрации. В настоящее время их добровольно ликвидируют и формируют новые религиозные общины".

С 2013 года по сей день ликвидированы 72 религиозные общины. При процессе ликвидации учредители ныне не имеющих юридической силы религиозных общин обращаются в связи с госрегистрацией. Кроме того, Госкомитет в судебном порядке возбуждает иск в связи с ликвидацией религиозных общин, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

Отметим, что в целом в Азербайджане на госрегистрацию взято 707 религиозных общин.

За истекший период этого года госрегистрацию получили 62 религиозные структуры, которые были включены в госреестр.