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В Брюсселе прошел показ фильма о политике мультикультурализма в Азербайджане

В Брюсселе прошел показ фильма о политике мультикультурализма в Азербайджане В Брюсселе состоялся показ документального фильма “Уникальный”, который призван подчеркнуть успехи Азербайджана в продвижении мультикультурализма.
Религия
22 ноября 2022 г. 17:41
В Брюсселе прошел показ фильма о политике мультикультурализма в Азербайджане

В Брюсселе состоялся показ документального фильма "Война армянских сепаратистов с храмами в Карабахе", рассказывающий о разрушениях религиозных памятников на ныне освобожденных территориях и демонстрирующий успехи политики мультикультурализма в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Euroreporter, режиссером фильма является азербайджанский журналист Анастасия Лаврина.

"Очень важно продемонстрировать успех моей страны в укреплении хороших отношений между всеми живущими здесь независимо от их вероисповедания или национальной принадлежности, фильм - отличный вклад в эту работу”, - сказал присутствовавший на показе посол Азербайджана в ЕС Вагиф Садыгов.

По его словам, Азербайджан действительно поощряет мультикультурализм, и Баку является хорошим примером этого: в городе есть православные, лютеранские и католические церкви, а также мечети.

Короткометражный фильм, который рассказывает о христианском наследии в стране и политике мультикультурализма, может быть образцом для подражания другим.

В фильме также освещаются продолжающиеся усилия Азербайджана по восстановлению религиозных святынь и церквей, которые были повреждены или полностью разрушены за годы почти 30-летней оккупации территорий страны со стороны Армении.

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Версия на английском языке Film about Azerbaijan's multiculturalism policy screened in Brussels

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