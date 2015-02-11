​В Бельгии хакеры взломали сайт депутата, оскорбившего Коран

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Бельгии хакеры-рейдеры взломали сайт бывшего лидера партии "Фламандский интерес", депутата федерального парламента Филиппа Девинтера - www.filipdewinter.be.

Как передает Report, рейдеры разместили на сайте публикации на турецком и английском языках:

"Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его" ( Коран, сура "Хиджр", 9-й аят) и хадис, гласящий о том, что до священной книги нельзя дотрагиваться без малого омовения.

Девинтер, выступая в парламенте 22 января, поднял в воздух священную книгу Коран, отметив, что именно эта книга является причиной и источником всего зла и дает разрешение на убийство.