В Баку состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность"

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность".

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководство госкомитета и Бакинского международного центра мультикультурализма, главы различных общин и религиозные деятели.

На конференции был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о национальном единстве и религиозной солидарности в Азербайджане.

В ходе мероприятия также рассказали о значении, которое придавал великий лидер Гейдар Алиев толерантности, а также дальнейшем укреплении дружбы и братства между религиозными общинами в Азербайджане, формировании образцовой модели толерантности в стране.

Конференция продолжилась различными обсуждениями.