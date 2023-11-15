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В Баку состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность"

В Баку состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность" При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность".
Религия
15 ноября 2023 г. 13:31
В Баку состоялась конференция на тему Политика Гейдара Алиева: толерантность

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководство госкомитета и Бакинского международного центра мультикультурализма, главы различных общин и религиозные деятели.

На конференции был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о национальном единстве и религиозной солидарности в Азербайджане.

В ходе мероприятия также рассказали о значении, которое придавал великий лидер Гейдар Алиев толерантности, а также дальнейшем укреплении дружбы и братства между религиозными общинами в Азербайджане, формировании образцовой модели толерантности в стране.

Конференция продолжилась различными обсуждениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq” mövzusunda konfrans təşkil edilib

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