Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет концерт и выставка, посвященные имаму Гусейну и другим шехидам Кербелы.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, концерт организован Институтом Юнуса Эмре в Баку.

Концерт пройдет 13 ноября в Театре песни имени Рашида Бейбутова. На концерте прозвучат религиозные песни, посвященные месяцу Мухаррам.

Кроме того, прозвучат "Марсия Кербелы", посвященные событиям, произошедшим в Кербеле в годы жизни имама Гусейна.