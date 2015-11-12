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    В Баку пройдет концерт и выставка, посвященные имаму Гусейну и другим шехидам Кербелы

    На концерте прозвучат религиозные песни

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет концерт и выставка, посвященные имаму Гусейну и другим шехидам Кербелы.

    Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, концерт организован Институтом Юнуса Эмре в Баку.

    Концерт пройдет 13 ноября в Театре песни имени Рашида Бейбутова. На концерте прозвучат религиозные песни, посвященные месяцу Мухаррам.

    Кроме того, прозвучат "Марсия Кербелы", посвященные событиям, произошедшим в Кербеле в годы жизни имама Гусейна.

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