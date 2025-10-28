Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    • 28 октября, 2025
    • 12:27
    В Баку 5 ноября пройдет фестиваль "Цвет разнообразия", посвященный Году Конституции и Суверенитета.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными организациями, который выступает организатором мероприятия.

    Фестиваль представит уникальную модель межрелигиозного и межкультурного диалога, сформировавшуюся в Азербайджане, а также ценности толерантности, мультикультурализма и мирного сосуществования.

    В мероприятии примут участие 33 религиозные организации, включая Управление мусульман Кавказа, Бакинскую и Азербайджанскую епархию РПЦ, общины горских, сефардских и европейских евреев, Апостольскую префектуру РКЦ, Азербайджанское библейское общество, религиозный центр бахаи, албано-удинскую христианскую, кришнаитскую, грузинскую православную и молоканско-христианскую общины.

    В рамках фестиваля будут представлены фотостенды, литературные экспонаты, изделия ручной работы, отражающие религиозные традиции и культурные ценности, а также музыкальные и танцевальные выступления представителей конфессий.

    Мероприятие пройдет в Бакинском Экспо-центре, медиапартнером выступает Global Media Group.

    фестиваль Баку религиозные конфессии толерантность
    Bakıda "Fərqliliyin rəngi" festivalı keçiriləcək
    Baku to host Color of Diversity festival on November 5

