В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

В Баку 5 ноября пройдет фестиваль "Цвет разнообразия", посвященный Году Конституции и Суверенитета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными организациями, который выступает организатором мероприятия.

Фестиваль представит уникальную модель межрелигиозного и межкультурного диалога, сформировавшуюся в Азербайджане, а также ценности толерантности, мультикультурализма и мирного сосуществования.

В мероприятии примут участие 33 религиозные организации, включая Управление мусульман Кавказа, Бакинскую и Азербайджанскую епархию РПЦ, общины горских, сефардских и европейских евреев, Апостольскую префектуру РКЦ, Азербайджанское библейское общество, религиозный центр бахаи, албано-удинскую христианскую, кришнаитскую, грузинскую православную и молоканско-христианскую общины.

В рамках фестиваля будут представлены фотостенды, литературные экспонаты, изделия ручной работы, отражающие религиозные традиции и культурные ценности, а также музыкальные и танцевальные выступления представителей конфессий.

Мероприятие пройдет в Бакинском Экспо-центре, медиапартнером выступает Global Media Group.