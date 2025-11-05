В Баку проходит фестиваль  "Цвет разнообразия"

В Бакинском Экспо-центре открылся масштабный фестиваль "Цвет разнообразия", приуроченный к Году Конституции и Суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Report, организатором мероприятия выступает Госкомитет по работе с религиозными организациями при медиапартнерстве с Global Media Group.

На единой площадке собрались представители 33 религиозных организаций страны, включая Управление мусульман Кавказа, Бакинскую и Азербайджанскую епархию РПЦ, общины горских, сефардских и европейских евреев, Апостольскую префектуру РКЦ, Азербайджанское библейское общество, религиозный центр бахаи, албано-удинскую христианскую, кришнаитскую, грузинскую православную и молоканско-христианскую общины.

В рамках фестиваля представлены фотостенды, литературные экспонаты, изделия ручной работы, отражающие богатство религиозных традиций и культурных ценностей народов, проживающих в Азербайджане.

Особое внимание участников привлекли музыкальные и танцевальные выступления представителей различных конфессий, демонстрировавшие разнообразие культурного наследия и духовных традиций страны.