    В Баку проходит фестиваль  "Цвет разнообразия"

    Религия
    • 05 ноября, 2025
    • 11:09
    В Баку проходит фестиваль  Цвет разнообразия

    В Бакинском Экспо-центре открылся масштабный фестиваль "Цвет разнообразия", приуроченный к Году Конституции и Суверенитета Азербайджана.

    Как сообщает Report, организатором мероприятия выступает Госкомитет по работе с религиозными организациями при медиапартнерстве с Global Media Group.

    На единой площадке собрались представители 33 религиозных организаций страны, включая Управление мусульман Кавказа, Бакинскую и Азербайджанскую епархию РПЦ, общины горских, сефардских и европейских евреев, Апостольскую префектуру РКЦ, Азербайджанское библейское общество, религиозный центр бахаи, албано-удинскую христианскую, кришнаитскую, грузинскую православную и молоканско-христианскую общины.

    В рамках фестиваля представлены фотостенды, литературные экспонаты, изделия ручной работы, отражающие богатство религиозных традиций и культурных ценностей народов, проживающих в Азербайджане.

    Особое внимание участников привлекли музыкальные и танцевальные выступления представителей различных конфессий, демонстрировавшие разнообразие культурного наследия и духовных традиций страны.

