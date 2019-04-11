Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане свобода вероисповедания обеспечена на высоком уровне

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"В то время, когда в мире усиливается религиозная дискриминация и растут противостояния на религиозной почве, толерантность в Азербайджане является составной частью государственной политики".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что пропагандируемая сегодня в мире религиозная терпимость испокон веков является характерной особенностью азербайджанского народа и может стать примером для многих.

По словам председателя госкомитета, подписание президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о создании Азербайджанского института теологии и другие факты позволяют говорить, что в стране отношения между религией и государством построены на здоровом фундаменте: "В результате успешной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в религиозной сфере, отношения государства и религии регулируются в соответствии с нормами международного права, на высоком уровне обеспечивается свобода вероисповедания, в стране сохраняется толерантная среда".

По его словам, выполнение такой сложной и почетной задачи как расширение успехов и создание в существующей сложной геополитической обстановке Азербайджана - самого грандиозного в истории, наглядно доказывает, что Ильхам Алиев действительно является выдающимся государственным деятелем и могущественным лидером.