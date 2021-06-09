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В Азербайджане с завтрашнего дня откроются мечети

В Азербайджане с завтрашнего дня откроются мечети С завтрашнего дня возобновляется деятельность мест религиозного поклонения.
Религия
9 июня 2021 г. 16:03
В Азербайджане с завтрашнего дня откроются мечети
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С завтрашнего дня возобновляется деятельность мест религиозного поклонения.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 26 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня разрешается деятельность мест религиозного поклонения при условии, что общее количество молящихся не будет превышать 50 человек.

Согласно правилам Управления мусульман Кавказа, в местах религиозного поклонения выполнять обряды смогут лишь лица, имеющие COVID-паспорта. Детям младше 14 лет в места религиозного поклонения доступ закрыт.

Посещающие места религиозного поклонения должны выполнять следующие правила: предъявлять COVID-паспорта, носить медицинские маски, пользоваться антисептическими средствами, не здороваться с помощью рукопожатий.

Кроме того, посетители должны посещать мечети только во время намаза, а другие места религиозного поклонения – во время выполнения соответствующих обрядов и уходить сразу по завершении намаза (обряда).

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