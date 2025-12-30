Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане прием документов для желающих совершить хадж завершится 15 февраля

    Религия
    • 30 декабря, 2025
    • 12:57
    Прием документов для паломников, направляющихся в хадж из Азербайджана, завершится 15 февраля 2026 года.

    Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

    Он отметил, что, в соответствии с требованием Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, все процедуры, связанные с хаджем, должны быть завершены в кратчайшие сроки.

    Напомним, что стоимость хаджа на 2026 год для паломников из Азербайджана установлена на уровне $6100, что включает перелет и базовые услуги.

    хадж паломники Азербайджан прием документов
    Azərbaycandan Həccə gedənlər üçün sənəd qəbulu fevralın 15-də başa çatacaq

    Лента новостей