В Азербайджане прием документов для желающих совершить хадж завершится 15 февраля
Религия
- 30 декабря, 2025
- 12:57
Прием документов для паломников, направляющихся в хадж из Азербайджана, завершится 15 февраля 2026 года.
Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.
Он отметил, что, в соответствии с требованием Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, все процедуры, связанные с хаджем, должны быть завершены в кратчайшие сроки.
Напомним, что стоимость хаджа на 2026 год для паломников из Азербайджана установлена на уровне $6100, что включает перелет и базовые услуги.
