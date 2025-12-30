В Азербайджане прием документов для желающих совершить хадж завершится 15 февраля

Прием документов для паломников, направляющихся в хадж из Азербайджана, завершится 15 февраля 2026 года.

Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

Он отметил, что, в соответствии с требованием Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, все процедуры, связанные с хаджем, должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Напомним, что стоимость хаджа на 2026 год для паломников из Азербайджана установлена на уровне $6100, что включает перелет и базовые услуги.