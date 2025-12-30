Azərbaycandan Həccə gedənlər üçün sənəd qəbulu fevralın 15-də başa çatacaq
Din
- 30 dekabr, 2025
- 12:01
Azərbaycandan Həcc ziyarətinə gedənlər üçün sənəd qəbulu 2026-cı il fevralın 15-də başa çatacaq.
Bu barədə "Report"a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri, Həcc elektron sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri deyib.
QMİ rəsmisi bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanı Həcc və Ümrə Nazirliyinin tələbinə əsasən, Həcc ziyarəti ilə bağlı bütün prosedurlar tez başa çatmalıdır:
"Bu səbəbdən kvota dolsa da, dolmasa da sənəd qəbuluna 2026-cı il fevralın 15-də yekun vuracağıq".
Xatırladaq ki, QMİ 2026-cı il Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiymətini 6 100 ABŞ dolları müəyyən edib. Ziyarət vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə ilə həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:26
Maliyyə naziri: "Beynəlxalq reytinq agentliklərinin indiki mövqeyi ilə kifayətlənmirik"Maliyyə
12:25
Azərbaycanda elektron siqaretlərin qadağası ilə bağlı layihə son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:24
Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıbElm və təhsil
12:23
Məişət zorakılığından əziyyət çəkənlərin mühafizə orderi üçün rüsum ödəməməsi III oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:21
Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi III oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:20
Parlament mədəni sərvətləri qəsdən məhv etməyə görə cəzaların sərtləşdirilməsini son oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:19
Avtoxuliqanlıqla məşğul olan moped sürücülərinin cərimələnməsi haqqında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:19
Milli Məclis əkin yerinin yandırılması ilə bağlı yeni cərimələri son oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:19