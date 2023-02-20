В Азербайджане подготовят механизм для признания дипломов получивших религиозное образование за границей

Предусматривается разработка механизмов для признания дипломов лиц, получивших религиозное образование за границей.

Предусматривается разработка механизмов для признания дипломов лиц, получивших религиозное образование за границей.

Об этом Report сказала завотделом религиозного образования Госкомитета по работе с религиозными структурами, теолог Эльнара Керимова.

Она отметила, что в законодательстве имеются определенные требования относительно религиозного обучения за рубежом: "Одно из них состоит в том, что молодые люди могут быть направлены за границу для получения религиозного образования только религиозным центром с согласия Госкомитета. Однако за последние 20 лет в Госкомитет подобных обращений не поступало. Вопрос в связи с дипломами лиц, получивших религиозное образование за рубежом очень серьезный. Предусматривается подготовка механизмов для признания дипломов этих лиц".

С полным интервью с Э.Керимовой можно ознакомиться по ссылке.