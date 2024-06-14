Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями посетил Грузию

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила города Рустави и Гардабани в Грузии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.
Делегация побывала в мечетях "Джума" в городе Рустави и "Марага" в Гардабани. С представителями религиозной общины был проведен обмен мнениями по различным вопросам.
Председатель Госкомитета подчеркнул, что сохранение приверженности азербайджанцев Грузии национально-духовным ценностям находится в центре внимания азербайджанского государства.