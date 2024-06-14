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Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями посетил Грузию

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями посетил Грузию Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила города Рустави и Гардабани в Грузии.
Религия
14 июня 2024 г. 16:12
Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями посетил Грузию

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила города Рустави и Гардабани в Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Делегация побывала в мечетях "Джума" в городе Рустави и "Марага" в Гардабани. С представителями религиозной общины был проведен обмен мнениями по различным вопросам.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что сохранение приверженности азербайджанцев Грузии национально-духовным ценностям находится в центре внимания азербайджанского государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gürcüstanda səfərdə olub

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