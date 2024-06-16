В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Вот уже четвертый год азербайджанский народ отмечает Гурбан байрамы как народ-победитель, в том числе и на освобожденных территориях.

Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в этом году праздничные дни приходятся на 16-17 июня.

Вот уже четвертый год азербайджанский народ отмечает этот праздник на всей территории страны после полного восстановления территориальной целостности, в том числе и на освобожденных землях.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народ по случаю Гурбан байрамы:

"Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира, со священным Гурбан байрамы, который является олицетворением духовной солидарности мусульман мира, передаю вам наилучшие пожелания".

Совет казиев Управления мусульман Кавказа дал рекомендации по празднованию Гурбан байрамы.

Согласно религиозным предписаниям и правилам, паломникам, совершающим хадж в Мекку, обязательно совершать жертвоприношение. В других местах жертвоприношения имеющих возможность людей и раздача жертвенного мяса бедным и неимущим семьям – большое благо.

Обычно предпочтительным жертвенным животным считается овца. Однако также можно приносить в жертву коз, коров и верблюдов. Каждый волен делить мясо по своему усмотрению, однако помогать неимущим ближе по духу нашей религии.

С целью проведения забоя и продажи жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами, по всей стране по 147 адресам будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных. В этих торговых точках заказчикам будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Отметим, что в Азербайджане дни Гурбан байрамы объявлены нерабочими.