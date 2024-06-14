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Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан

Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ со священным праздником Гурбан-байрам.
Религия
14 июня 2024 г. 13:02
Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ со священным праздником Гурбан-байрам.

Как сообщает Report, в своем поздравлении он отметил, что в этом году Гурбан-байрам совпал с Днем национального спасения, который является важной датой в истории независимой государственности Азербайджана.

"Благодаря беспрецедентным успехам президента Ильхама Алиева, с честью продолжившего политическую школу великого лидера Гейдара Алиева, мы с большой надеждой и верой смотрим в будущее Азербайджанского государства и верим, что с помощью Аллаха наш народ вместе со своим победоносным лидером добьется еще больших побед", - отметил шейхульислам.

А.Пашазаде подчеркнул, что в этом году праздник приходится на 10-е число месяца Зильхиджа по лунному календарю и 16 июня - по григорианскому, а жертвоприношение можно совершать в течение трех дней.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib

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