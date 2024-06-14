Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ со священным праздником Гурбан-байрам.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ со священным праздником Гурбан-байрам.

Как сообщает Report, в своем поздравлении он отметил, что в этом году Гурбан-байрам совпал с Днем национального спасения, который является важной датой в истории независимой государственности Азербайджана.

"Благодаря беспрецедентным успехам президента Ильхама Алиева, с честью продолжившего политическую школу великого лидера Гейдара Алиева, мы с большой надеждой и верой смотрим в будущее Азербайджанского государства и верим, что с помощью Аллаха наш народ вместе со своим победоносным лидером добьется еще больших побед", - отметил шейхульислам.

А.Пашазаде подчеркнул, что в этом году праздник приходится на 10-е число месяца Зильхиджа по лунному календарю и 16 июня - по григорианскому, а жертвоприношение можно совершать в течение трех дней.