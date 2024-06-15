Азербайджанские паломники приступили к совершению основных обрядов хаджа

Азербайджанские паломники приступили к совершению основных обрядов хаджа.

Азербайджанские паломники приступили к совершению основных обрядов хаджа.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заведующий отделом внешних связей и ответственный за электронную систему хаджа Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

По его словам, основная часть хаджа продлится 3-4 дня.

"Азербайджанские паломники войдут в ихрам и отправятся в пустыню Арафат, которая находится в 24 км от Мекки. В день Гурбан байрамы от утреннего азана до восхода солнца они остановятся в местности Машаруль-Харам, между долинами Мина и Арафат. После восхода солнца паломники должны подняться на гору Мина. Здесь до заката каждый паломник должен бросить в шайтана семь камней. Затем они совершат жертвоприношение - один из основных обрядов хаджа", - сказал В.Джахангири.

Представитель УМК добавил, что паломники после этого вернутся в Мекку, где продолжат хадж.

Отметим, что в этом году на совершение хаджа Азербайджану выделена соответствующая квота в 1 500 человек. Стоимость паломничества составляет 5 850 долларов США на человека.