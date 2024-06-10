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В Мекку прибыла последняя группа паломников из Азербайджана

В Мекку прибыла последняя группа паломников из Азербайджана В Мекку прибыла последняя группа паломников из Азербайджана.
Религия
10 июня 2024 г. 10:56
В Мекку прибыла последняя группа паломников из Азербайджана

В Мекку прибыла последняя группа паломников из Азербайджана.

Об этом Report сказал начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, азербайджанские паломники сейчас принимают участие в проводимом в Мекке Форуме по охране здоровья и безопасности, связанном с паломничеством.

"В настоящее время в Мекке находятся 1 500 паломников из Азербайджана. Основная часть паломничества начнется с 14 июня", - сказал В.Джахангири.

Квота на хадж в этом году для азербайджанских паломников составляет 1 500 мест. Стоимость пакета на одного человека 5 850 долларов США. Поездка организована воздушным транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Həcc ziyarətinə yola düşən sonuncu zəvvar qrupu Məkkəyə çatıb

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