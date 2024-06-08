Проводится совместная работа для организации в рамках СОР29 встречи религиозных лидеров

Проводится совместная работа для организации в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) встречи религиозных лидеров.

Проводится совместная работа для организации в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) встречи религиозных лидеров.

Как сообщает Report , об этом 8 июня в Египте заявил шейх Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана сообщил, что в этом году наша страна будет принимать СОР29. Глава государства отметил, что Азербайджан вместе с Аль-Азхаром выступил с инициативой организации в рамках СОР29 очередной встречи религиозных лидеров.

Напомнив о проведении в Баку II Саммита религиозных лидеров мира, шейх Аль-Азхара выразил президенту Ильхаму Алиеву личную признательность за вклад Азербайджана в исламскую солидарность. Он отметил, что проводится совместная работа для организации в рамках СОР29 встречи религиозных лидеров.