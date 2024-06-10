Сиявуш Гейдаров: В Азербайджане представители различных религиозных конфессий живут в гармонии

В Азербайджане представители различных религиозных конфессий продолжают жить в гармонии друг с другом.

В Азербайджане представители различных религиозных конфессий продолжают жить в гармонии друг с другом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров на научно-практической конференции в Баку на тему "Глобальный мир: в контексте гармонии науки и религии".

"Сегодня мы стремимся к сохранению религиозной гармонии в Азербайджане и ежедневно укрепляем ее. Это политика нашего государства", - сказал он.

Гейдаров также заявил, что наблюдающаяся в мире сегодня негативная тенденция должна заставить всех задуматься: "Цивилизации должны поддерживать друг друга. Мы должны подготовить дорожную карту, чтобы исцелить наш больной мир", - сказал он.