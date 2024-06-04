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Первая группа азербайджанских паломников отправилась в хадж

Первая группа азербайджанских паломников отправилась в хадж Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
Религия
4 июня 2024 г. 06:21
Первая группа азербайджанских паломников отправилась в хадж

Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Как сообщает Report, борт с паломниками вылетел в Джидду из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 05:35.

В конце мая делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) посетила Мекку в связи с подготовкой к предстоящему паломничеству.

Начальник отдела внешних связей УМК и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири сообщил в ответ на запрос Report, что административный персонал будет обеспечивать предварительную подготовку, встречу паломников в аэропорту, размещение их в отелях и другие связанные с паломничеством вопросы.

Отметим, что в этом году Азербайджану выделена соответствующая квота в 1 500 человек. Стоимость паломничества составляет 5 850 долларов США на человека.

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