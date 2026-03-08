В Азербайджане отмечают первую ночь аль-Кадр

В Азербайджане сегодня отмечается первая ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр, ночь Ахъя) месяца Рамазан.

Как сообщает Report, вторая ночь предопределения приходится на 10 марта, третья - на 12-е, последняя - на 16 марта.

1-й день месяца Шавваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан (Ид аль-Фитр). Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 20 и 21 марта в стране являются праздничными днями по случаю Рамазана.

Отметим, что в священный месяц Рамазан, который считается месяцем милосердия и сострадания, благими делами считаются организация ифтаров, оказание помощи и благотворительности, поддержка нуждающихся, одиноких людей, детских домов, пожилых и престарелых. Чтение Корана, забота о родителях, поминовение усопших, занятия наукой, духовным развитием и поклонением также считаются одними из самых благих деяний в этот месяц.