    В Азербайджане отмечают первую ночь аль-Кадр

    Религия
    • 08 марта, 2026
    • 19:17
    В Азербайджане отмечают первую ночь аль-Кадр

    В Азербайджане сегодня отмечается первая ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр, ночь Ахъя) месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, вторая ночь предопределения приходится на 10 марта, третья - на 12-е, последняя - на 16 марта.

    1-й день месяца Шавваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан (Ид аль-Фитр). Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 20 и 21 марта в стране являются праздничными днями по случаю Рамазана.

    Отметим, что в священный месяц Рамазан, который считается месяцем милосердия и сострадания, благими делами считаются организация ифтаров, оказание помощи и благотворительности, поддержка нуждающихся, одиноких людей, детских домов, пожилых и престарелых. Чтение Корана, забота о родителях, поминовение усопших, занятия наукой, духовным развитием и поклонением также считаются одними из самых благих деяний в этот месяц.

    аль-Кадр месяц Рамазан
