İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bu gün ilk Qədr gecəsidir

    Din
    • 08 mart, 2026
    • 19:16
    Bu gün ilk Qədr gecəsidir

    Bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının ilk Qədr (əhya) gecəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci Qədr gecəsi martın 10-da, üçüncüsü 12, sonuncusu isə 16-da olacaq.

    Şəvval ayının 1-i (martın 20-si) Azərbaycanda Ramazan (Fitr) bayramı qeyd olunacaq. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən martın 20, 21-i Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

    Qeyd edək ki, mərhəmət və şəfqət ayı olan müqəddəs Ramazan ayı ərzində iftar süfrələri açmaq, yardım və xeyriyyəçilik etmək, ehtiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara, uşaq evlərinə, ahıl və qocalara imkan daxilində köməklik göstərmək Allah nəzərində bəyənilən əməllərdəndir. Quran tilavəti, valideynlərin qayğısına qalmaq, dünyasını dəyişənlərin ruhlarını yad etmək, elm-irfan və ibadətlə məşğul olmaq bu ayda ən böyük savab əməllərdən sayılır.

    qədr gecəsi Ramazan ayı
    В Азербайджане отмечают первую ночь аль-Кадр

    Son xəbərlər

    19:24
    Foto

    İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    19:16

    Bu gün ilk Qədr gecəsidir

    Din
    19:03

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub

    Komanda
    19:01

    Nyu-Yorkda merin iqamətgahı qarşısında altı etirazçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:56

    Azərbaycanın ilk cüdo məşqçilərindən olan Əziz-Ağa Əhmədov vəfat edib

    Fərdi
    18:36

    Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    18:31

    Emmanuel Makron Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    18:04

    Müxtəlif ölkələrin rəsmiləri, qurumları və beynəlxalq təşkilatlar İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    17:54

    Tonqa Krallığı sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti