Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 10:39
Hindistandan yola düşən təyyarə Puket (Tailand) hava limanında sərt eniş edib
"Report" xəbər verir, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Hazırda yaralananlar barədə məlumat yoxdur.
