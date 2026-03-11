İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 10:39
    Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib

    Hindistandan yola düşən təyyarə Puket (Tailand) hava limanında sərt eniş edib

    "Report" xəbər verir, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Hazırda yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

    Hindistan Puket təyyarə
    Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

    Son xəbərlər

    10:45

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    10:39

    Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    10:39

    Azərbaycan qiymətli metal və daşlara dair yeni dövlət standartı qəbul edəcək

    Biznes
    10:37

    İranda "Cəza komitəsi" yaradılıb

    Region
    10:34
    Video

    Bakıda 49 nömrəli müntəzəm marşrutun avtobusları yenilənib

    İnfrastruktur
    10:34

    "Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:34

    Son iki ayda gecikdirilmiş 108 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib

    Sosial müdafiə
    10:29

    Keçən il Azərbaycanda 1 445 azçəkili körpə doğulub

    Sağlamlıq
    10:28

    Yaxın Şərqdəki münaqişə regionun turizm sektoruna gündəlik 600 milyon dollar zərər vurur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti