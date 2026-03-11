Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 11 марта, 2026
    • 10:31
    Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Информации о пострадавших на данный момент нет.

    В пресс-службе аэропорта сообщили о том, что посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8.

    По неофициальным данным, на борту находились 140 человек, включая 133 пассажира.

    аварийная посадка аэропорт Пхукета
    Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib
