Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

В пресс-службе аэропорта сообщили о том, что посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8.

По неофициальным данным, на борту находились 140 человек, включая 133 пассажира.