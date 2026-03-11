Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- 11 марта, 2026
- 10:31
Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
В пресс-службе аэропорта сообщили о том, что посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8.
По неофициальным данным, на борту находились 140 человек, включая 133 пассажира.
