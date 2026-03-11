İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Biznes
    • 11 mart, 2026
    • 12:21
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 2 % artıb

    Bu il martın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,7 % artaraq 865,4 min təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 2,1 % artaraq 59,6 min olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 1,5 % artımla 236,4 min təşkil edib.

    Dövlət Vergi Xidməti Aktiv vergi ödəyicisi
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 2%

