    Бизнес
    • 11 марта, 2026
    • 12:34
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 2%

    В Азербайджане по состоянию на 1 марта 2026 года число активных налогоплательщиков увеличилось на 0,7% по сравнению с началом года и составило 865,4 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 2,1%, до 59,6 тыс.

    На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 1,5%, до 236,4 тыс.

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 2 % artıb
