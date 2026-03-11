В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 2%
Бизнес
- 11 марта, 2026
- 12:34
В Азербайджане по состоянию на 1 марта 2026 года число активных налогоплательщиков увеличилось на 0,7% по сравнению с началом года и составило 865,4 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 2,1%, до 59,6 тыс.
На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 1,5%, до 236,4 тыс.
Последние новости
13:22
Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тоннЭнергетика
13:13
Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИАПК
13:10
Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропортаДругие страны
13:04
Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea EnergyЭнергетика
13:00
Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитомВ регионе
12:56
В Ходжавенде пройдет ярмарка трудаОбщество
12:53
Фото
Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
12:52
В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо раненыДругие страны
12:51