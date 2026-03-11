İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda 22 şəhər və rayonda İpoteka Fondunun xəttilə kredit verilməyib

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 12:21
    Azərbaycanda 22 şəhər və rayonda İpoteka Fondunun xəttilə kredit verilməyib

    Bu il yanvarın 1-nə qədər Azərbaycanın 22 şəhər və rayonunda İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə kredit verilməyib.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Sədərək, Şərur, Kəngərli, Babək, Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonları, işğaldan azad edilmiş Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Xocavənd, Füzuli, Xocalı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdərə və Şuşa rayonları, Xankəndi şəhəri, eləcə də Saatlı, Hacıqabul, Xızı, Ağsu rayonlarıdır.

    2025-ci ildə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun müvəkkil bankları 442,8 milyon manat məbləğində 4 309 kredit, o cümlədən, 347,2 milyon manat məbləğində 3 153 adi ipoteka krediti və 95,6 milyon manat məbləğində 1 156 güzəştli ipoteka krediti verib.

    Bununla da qurumun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərinin məbləği 3,76 milyard manatı keçib ki, bu da 56 800-dən çox ailənin mənzil şəraitinin yaxşılaşmasına imkan verib.

    Şəxsi yığımları yetərli olmayan əhalinin daha aşağı ilkin ödənişlə ipoteka kreditlərindən faydalanmasını təmin etmək məqsədilə 1 yanvar 2026-cı il tarixinə Fond 139,9 milyon manat məbləğində 1 490 ipoteka krediti üzrə zəmanət verib.

    Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərindən faydalananların 67 %-ni gənclər və gənc ailələr təşkil edib, kreditlərin 22 %-ə yaxını isə regionların payına düşüb.

    İpoteka və Kredit Zəmant Fondu ipoteka krediti

    Son xəbərlər

    13:22

    AQTA: Gələcəkdə bütün xidmətlər vahid elektron platforma ilə göstəriləcək

    ASK
    13:21

    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:20

    Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib

    Region
    13:13

    Avstraliya Əbu-Dabi, Dubay və Təl-Əvivdəki diplomatik nümayəndəliklərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    13:11

    "Bank of Baku"nun səhmdarları dividend ödənişlərini müzakirə edəcəklər

    Maliyyə
    13:06

    Salyanda avtoqəzada ölən şəxsin narkotik daşıdığı müəyyən olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklifi dəstəklənib

    Milli Məclis
    13:02

    Sumqayıtda 23 nömrəli orta məktəbə lisey statusu verilib

    Elm və təhsil
    13:02

    Kovaç: Macarıstan nümayəndə heyəti "Drujba" kəmərini yoxlamaq məqsədilə Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti