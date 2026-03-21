    Израиль атаковал комплексы по производству баллистических ракет в Иране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам в Иране, используемым для производства ключевых компонентов баллистических ракет.

    Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, среди пораженных объектов Центральный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по производству компонентов баллистических ракет.

    Также удару подверглись склад хранения данных компонентов, подведомственный Министерству обороны комплекс по производству ракетного топлива и еще один объект производству компонентов баллистических ракет. Где именно расположены эти объекты в пресс-службе не уточняют.

    "Удар по этим объектам наносит серьезный ущерб способности Ирана продолжать производство основных компонентов баллистических ракет на этих площадках", - говорится в заявлении.

    Кроме того, израильские силы нанесли удары по ряду систем противовоздушной обороны, размещенных в различных районах Тегерана.

    В израильской армии подчеркнули, что операция является частью кампании по ослаблению военного потенциала Ирана и будет продолжена.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
