    CENTCOM: ВС США уничтожили более 8 тыс. целей в Иране

    С начала операции США и Израиля против Ирана американские военные уничтожили более 8 тыс. целей, среди которых более 130 военных кораблей.

    Как передает Report, это следует из заявления Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    "На данный момент мы поразили более 8000 военных целей, включая 130 иранских судов - это крупнейшее уничтожение военно-морских сил за трехнедельный период со времен Второй мировой войны",- говорится в заявлении.

    В CENTCOM также сообщили, что США нанесли удары несколькими 5000-фунтовыми бомбами по подземному объекту на побережье Ирана.

    "Этот укрепленный объект использовался для хранения противокорабельных крылатых ракет, мобильных пусковых установок и другого оборудования, представлявшего угрозу международному судоходству",- отметили в заявлении.

    Отмечается, что в ходе операции были уничтожены не только сам объект, но и разведывательные пункты, а также радиолокационные системы, отслеживавшие движение судов.

    В результате, как подчеркнули в CENTCOM, возможности Ирана угрожать свободе навигации в Ормузском проливе существенно снижены.

