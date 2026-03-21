    Лавров: США вытесняют Россию со всех энергорынков

    • 21 марта, 2026
    • 17:49
    Лавров: США вытесняют Россию со всех энергорынков

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США вытесняют Россию со всех энергетических мировых рынков.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Лавров в интервью для программы "Вспомнить все" с Леонидом Млечиным.

    По словам главы МИД РФ, у США есть "доктрина доминирования на мировых энергетических рынках".

    "Под санкции попали ПАО "Лукойл", ГК "Роснефть". Это уже первые крупные санкции администрации (президента США) Дональда Трампа, а не байденовское наследие", - сказал Лавров.

    Кроме того, отметил глава внешнеполитического ведомства, "США приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках".

    "В Сербии вытесняют. Это уже американцы свой вклад вносят. Джозеф Байден начал, а Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах", - пояснил министр.

    После вытеснения с рынков, указал Лавров, "останется только наша собственная территория".

    "Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать", - сказал глава МИД.

    "Это необычная ситуация - возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо - интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями", - заключил Лавров.

