Завтра в Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах
Экология
- 21 марта, 2026
- 16:25
Завтра в Азербайджане из-за дождя и тумана снизится дальность видимости на дорогах.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что 22 марта в связи с осадками и туманом местами ожидается ограничение дальности видимости на магистральных автомобильных дорогах до 300-800 метров.
