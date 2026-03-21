Завтра в Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

Завтра в Азербайджане из-за дождя и тумана снизится дальность видимости на дорогах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что 22 марта в связи с осадками и туманом местами ожидается ограничение дальности видимости на магистральных автомобильных дорогах до 300-800 метров.