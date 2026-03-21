    В Турции обнаружен морской дрон, возможно использовавшийся Украиной против России

    • 21 марта, 2026
    У черноморского побережья поселка Унье турецкой провинции Орду обнаружено беспилотное морское судно (БМС) AEGIR американского производства.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, дрон был найден местными жителями, которые сообщили об этом властям. Установлено, что это беспилотное морское судно AEGIR, разработанное американской компанией Sierra Nevada Corporation (SNC).

    После проведения расследования БМС будет уничтожено на расстоянии 2 морских миль (3218 метров - ред.) от берега.

    Следует отметить, что AEGIR-W длиной приблизительно 10 метров имеет максимальную дальность хода 900 км и способен развивать скорость свыше 25 узлов. Грузоподъемность БМС, способного автономно выполнять задачи, составляет 300 кг.

    Предполагается, что дрон мог использоваться Украиной против России и по неустановленным причинам был вынесен течением к турецкому побережью. Ранее аналогичные беспилотные морские аппараты со взрывчаткой также обнаруживались у берегов Турции.

    БМС уничтожаются спецподразделениями Военно-морских сил Турции.

    Ukraynanın Rusiyaya qarşı istifadə etdiyi deyilən insansız dəniz vasitəsi Türkiyədə sahilə çıxıb
