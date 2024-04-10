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В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
Религия
10 апреля 2024 г. 00:00
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как напоминает Report, священный праздник отмечается мусульманами с 622 года по календарю Хиджры.

Пост в месяц Рамазан учит людей любви к Аллаху, дает возможность проверить свою волю и стойкость, подвигает к открытости и честности.

История поста берет начало с месяца Рамазан, который Пророк Мухаммад (с.а.с) провел в Медине с целью соблюдения поста. Коран был ниспослан в одну из последних 10 ночей Рамазана. Согласно поверью, это произошло в ночь с 23 на 24 или с 26 на 27 число месяца.

В Азербайджане Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года.

Праздничный намаз будет совершен в мечетях 10 апреля в 08:00 и в 09:00.

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Версия на английском языке Azerbaijan celebrates Eid al-Fitr
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Ramazan bayramıdır

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