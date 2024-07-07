Произведены изменения в составе Совета казиев УМК

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось заседание в связи с началом месяца Мухаррам, на котором были внесены изменения в состав Совета казиев УМК.

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось заседание в связи с началом месяца Мухаррам, на котором были внесены изменения в состав Совета казиев УМК.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Была представлена информация о назначении двух новых казиев и пяти новых уполномоченных представителей УМК в Совет казиев.

На заседании было зачитано и принято обращение Совета казиев УМК в связи с началом месяца Мухаррам. В обращении содержатся конкретные поручения и рекомендации по поводу проведения церемонии Ашура.

Затем представлена ​​информация о проводимых акциях по сдаче крови, традиционно являющихся одним из примеров надлежащей благотворительности.