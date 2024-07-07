О нас

Произведены изменения в составе Совета казиев УМК

Произведены изменения в составе Совета казиев УМК В Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось заседание в связи с началом месяца Мухаррам, на котором были внесены изменения в состав Совета казиев УМК.
Религия
7 июля 2024 г. 15:46
Произведены изменения в составе Совета казиев УМК

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось заседание в связи с началом месяца Мухаррам, на котором были внесены изменения в состав Совета казиев УМК.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Была представлена информация о назначении двух новых казиев и пяти новых уполномоченных представителей УМК в Совет казиев.

На заседании было зачитано и принято обращение Совета казиев УМК в связи с началом месяца Мухаррам. В обращении содержатся конкретные поручения и рекомендации по поводу проведения церемонии Ашура.

Затем представлена ​​информация о проводимых акциях по сдаче крови, традиционно являющихся одним из примеров надлежащей благотворительности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке QMİ Qazılar Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi