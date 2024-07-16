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В Институте теологии проходит акция по сдаче крови

В Институте теологии проходит акция по сдаче крови Сегодня, в день Ашура, в Азербайджанском институте теологии при Государственном комитете по работе с религиозными организациями проходит акция по сдаче крови.
Религия
16 июля 2024 г. 09:45
В Институте теологии проходит акция по сдаче крови

Сегодня, в день Ашура, в Азербайджанском институте теологии при Государственном комитете по работе с религиозными организациями проходит акция по сдаче крови.

Как сообщает Report, акция организована по инициативе комитета при поддержке Молодежного фонда, Национального форума неправительственных организаций (НПО), Союза добровольных организаций Азербайджана.

К акции присоединились председатель Госкомитета Рамин Мамедов, депутаты Милли Меджлиса 6-го созыва Азиз Алекперли, Джейхун Мамедов, директор ASAN Radio Эмин Мусави, глава бакинского представительства "Турецких авиалиний" (THY) Гамид Эльделеклиоглу, члены 43 неправительственных организаций, спортсмены и представители общественности.

Донорская кровь, собранная в рамках акции, будет использована в лечении больных гемофилией, талассемией и других пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Сегодня акции по сдаче крови проводятся по 35 адресам (высшие учебные заведения, больницы, мечети и святыни), определенным Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Управлением мусульман Кавказа, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlahiyyat İnstitutunda qanvermə aksiyası keçirilir

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