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Епископ Алексий: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

Епископ Алексий: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин В мире, где процветает этническая и религиозная нетерпимость, Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин и созданием благоприятных условий для их развития.
Религия
10 июля 2024 г. 19:37
Епископ Алексий: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

В мире, где процветает этническая и религиозная нетерпимость, Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин и созданием благоприятных условий для их развития.

Как сообщает Report, об этом заявил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов) на встрече с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сахибом Нагиевым.

Епископ Алексий выразил удовлетворение возможностью работать в Азербайджане, и отметил, что желает ближе познакомиться с местной культурой, изучить обычаи, традиции и язык страны.

В свою очередь Нагиев рассказал о межрелигиозной гармонии в Азербайджане, мультикультурных и толерантных ценностях, а также о работе, направленной на обеспечение высокого уровня свободы вероисповедания.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Алексий (Смирнов) был назначен епископом Бакинской и Азербайджанской епархии 30 мая текущего года решением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного синода Русской православной церкви.

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