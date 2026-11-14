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    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 12:12
    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми на территории республики неблагоприятными погодными условиями.

    Как сообщает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии, со второй половины 15 ноября до вечера 16 ноября в Баку и Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидается нестабильная погода с сильным ветром и интенсивными осадками, прогнозируются локальные наводнения, в горных реках - кратковременные сели и паводки, возможны грозы.

    МЧС призвало население соблюдать правила безопасности.

    В ведомстве указали, что во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также владельцы маломерных судов должны учитывать, что выход в море в подобных погодных условиях запрещен.

    Кроме того, для защиты от возможных селей и наводнений, а также от подтоплений, необходимо держаться подальше от опасных территорий, при столкновении с подобной угрозой незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность, выполнять указания и рекомендации спасателей.

    "Чтобы обезопасить себя во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарная сеть, мобильный телефон, таксофон и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы", - говорится в обращении.

    МЧС Азербайджана Паводки и сели Дождливая погода
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