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    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2026
    • 10:59
    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) noyabrın 15-də gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, noyabrın 15-i günün ikinci yarısından başlayaraq 16-sı axşamadək respublika ərazisində, o cümlədən Bakı və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq.

    Proqnoza əsasən, güclü külək əsəcək, bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, ayrı-ayrı dağ çaylarından qısamüddətli sel və daşqın keçəcək, şimşək çaxacaq.

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə bir sıra təhlükəsizlik qaydalarını xatırladıb.

    Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin və naqillərinin, eləcə də hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli havada yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına da xüsusi diqqət yetirilməlidir. Kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə isə belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğu xatırladılıb.

    İntensiv yağışlarla əlaqədar çaylarda yarana biləcək sel və daşqınlardan, həmçinin subasmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə edilir. Belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə əməl etmək lazımdır.

    Nazirlik ildırım təhlükəsinə qarşı da əhaliyə xəbərdarlıq edib. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada elektrik xətlərindən, ildırımötürücülərdən, navalçalardan və antenalardan uzaq durmaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq tövsiyə olunur.

    Avtomobildə olan şəxslərə isə hərəkəti dayandırmaq, şüşələri qaldırmaq və ildırım təhlükəsi sovuşanadək gözləmək məsləhət görülür.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Hava proqnozu Subasma (daşqın)
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