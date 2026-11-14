В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%

В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год предусмотрено выделение негосударственным предприятиям субсидий в размере 129,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

Согласно документу, объем субсидий негосударственным предприятиям в следующем году прогнозируется на 52,2 млн манатов, или 67,5%, больше, чем в текущем году.

Рост в основном связан с увеличением на 64,4 млн манатов субсидий негосударственным предприятиям по статье расходов "Реформы в сфере общественного транспорта".