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    В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%

    Финансы
    • 14 ноября, 2026
    • 12:26
    В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%

    В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год предусмотрено выделение негосударственным предприятиям субсидий в размере 129,6 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

    Согласно документу, объем субсидий негосударственным предприятиям в следующем году прогнозируется на 52,2 млн манатов, или 67,5%, больше, чем в текущем году.

    Рост в основном связан с увеличением на 64,4 млн манатов субсидий негосударственным предприятиям по статье расходов "Реформы в сфере общественного транспорта".

    Счетная палата Азербайджанской Республики Государственный бюджет Азербайджана Государственные субсидии
    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 130 milyon manata yaxın subsidiya alacaq
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