Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 130 milyon manata yaxın subsidiya alacaq
Maliyyə
- 14 noyabr, 2026
- 11:34
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2027-cı ildə Azərbaycanda qeyri-dövlət müəssisələrinə 129,6 milyon manat subsidiya proqnozlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.
Sənədə əsasən, gələn il qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyaların məbləği cari illə müqayisədə 52,2 milyon manat və ya 67,5 % artımla proqnozlaşdırılır. Bu da əsasən "İctimai nəqliyyat sahəsində islahatlarla bağlı xərclər" üzrə qeyri-dövlət müəssisələrinə ayrılacaq subsidiyanın 64,4 milyon manat artımla nəzərdə tutulması ilə bağlıdır.
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