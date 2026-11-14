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    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 130 milyon manata yaxın subsidiya alacaq

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2026
    • 11:34
    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 130 milyon manata yaxın subsidiya alacaq

    2027-cı ildə Azərbaycanda qeyri-dövlət müəssisələrinə 129,6 milyon manat subsidiya proqnozlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, gələn il qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyaların məbləği cari illə müqayisədə 52,2 milyon manat və ya 67,5 % artımla proqnozlaşdırılır. Bu da əsasən "İctimai nəqliyyat sahəsində islahatlarla bağlı xərclər" üzrə qeyri-dövlət müəssisələrinə ayrılacaq subsidiyanın 64,4 milyon manat artımla nəzərdə tutulması ilə bağlıdır.

    Dövlət müəssisələri Dövlət büdcəsi Hesablama Palatası
    В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%
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