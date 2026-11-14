Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе

В Физулинском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Как сообщает Report, авария произошла 13 ноября около 23:00 на территории села Беюк Бехменли.

Столкнулись автомобили Opel под управлением Сеймура Исмаилова и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мустафа Мусаев. Оба водителя являются жителями района.

В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ-2104 получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.