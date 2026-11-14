Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе

    Происшествия
    • 14 ноября, 2026
    • 09:17
    Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе

    В Физулинском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще четверо получили травмы.

    Как сообщает Report, авария произошла 13 ноября около 23:00 на территории села Беюк Бехменли.

    Столкнулись автомобили Opel под управлением Сеймура Исмаилова и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мустафа Мусаев. Оба водителя являются жителями района.

    В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ-2104 получили травмы и были госпитализированы.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Физули
    Фото
    Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:33
    Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - Данию
    Футбол
    09:25
    Пашинян планирует в декабре три раза посетить Россию
    В регионе
    09:18
    Азербайджанская нефть подорожала почти до $103 за баррель
    Энергетика
    09:17
    Фото
    Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе
    Происшествия
    08:58
    В Средиземном море произошло землетрясение
    В регионе
    08:38
    КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер
    В регионе
    08:12
    Роналдиньо проведет первый официальный матч с 2015 года
    Футбол
    07:51
    В США не будут судить виновницу наезда на болельщиков, в котором погибли два человека
    Другие страны
    07:16
    В Мраморном море произошло землетрясение
    В регионе
    Лента новостей