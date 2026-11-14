Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе
Происшествия
- 14 ноября, 2026
- 09:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Физулинском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще четверо получили травмы.
Как сообщает Report, авария произошла 13 ноября около 23:00 на территории села Беюк Бехменли.
Столкнулись автомобили Opel под управлением Сеймура Исмаилова и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мустафа Мусаев. Оба водителя являются жителями района.
В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ-2104 получили травмы и были госпитализированы.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
09:33
Лига наций УЕФА: Норвегия примет Уэльс, Португалия - ДаниюФутбол
09:25
Пашинян планирует в декабре три раза посетить РоссиюВ регионе
09:18
Азербайджанская нефть подорожала почти до $103 за баррельЭнергетика
09:17
Фото
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районеПроисшествия
08:58
В Средиземном море произошло землетрясениеВ регионе
08:38
КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкерВ регионе
08:12
Роналдиньо проведет первый официальный матч с 2015 годаФутбол
07:51
В США не будут судить виновницу наезда на болельщиков, в котором погибли два человекаДругие страны
07:16
В Мраморном море произошло землетрясениеВ регионе