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    Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2026
    • 09:07
    Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb

    Füzuli rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən (DYP) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hadisə noyabrın 13-ü saat 23 radələrində rayonun Böyük Bəhmənli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Füzuli sakinləri Seymur İsmayılovun idarə etdiyi "Opel" və Mustafa Musayevin idarə etdiyi "VAZ-2104" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "Opel"in sürücüsü və iki sərnişini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Həmin avtomobilin digər iki sərnişini, həmçinin "VAZ-2104"ün sürücüsü və sərnişini xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Xəsarət alan Сinayət hadisəsi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ)
    Foto
    Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе
    44 filmi
    44 filmi

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