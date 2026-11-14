Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb
Hadisə
- 14 noyabr, 2026
- 09:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Füzuli rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən (DYP) məlumat verilib.
Bildirilib ki, hadisə noyabrın 13-ü saat 23 radələrində rayonun Böyük Bəhmənli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Füzuli sakinləri Seymur İsmayılovun idarə etdiyi "Opel" və Mustafa Musayevin idarə etdiyi "VAZ-2104" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "Opel"in sürücüsü və iki sərnişini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Həmin avtomobilin digər iki sərnişini, həmçinin "VAZ-2104"ün sürücüsü və sərnişini xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:44
Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İrlandiya ilə qarşılaşacaqKomanda
09:27
Paşinyan dekabrda Rusiyaya 3 dəfə səfər etməyi planlaşdırırRegion
09:13
UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcəkFutbol
09:10
Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:07
Foto
Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıbHadisə
08:47
Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
08:32
Ronaldinyo 2015-ci ildən bəri ilk rəsmi oyununu keçirəcəkFutbol
08:27
SEPAH: Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşübRegion
07:55
ABŞ-də iki nəfərin öldüyü hadisənin səbəbkarı mühakimə olunmayacaqDigər ölkələr