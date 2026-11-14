Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон
Энергетика
- 14 ноября, 2026
- 12:03
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С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.
Как сообщили Report в ОАО "Азеристиликтеджхизат", в течение осенне-зимнего сезона 2026-2027 годов предусматривается обеспечение теплом 3 838 жилых зданий, в том числе около 178 тыс. квартир, а также 272 школ, 159 детских садов, 142 медучреждений и других объектов.
Напомним, что отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.
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