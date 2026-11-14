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    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    Энергетика
    • 14 ноября, 2026
    • 12:03
    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.

    Как сообщили Report в ОАО "Азеристиликтеджхизат", в течение осенне-зимнего сезона 2026-2027 годов предусматривается обеспечение теплом 3 838 жилых зданий, в том числе около 178 тыс. квартир, а также 272 школ, 159 детских садов, 142 медучреждений и других объектов.

    Напомним, что отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.

    ОАО Азеристиликтеджхизат Отопление
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