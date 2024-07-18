Рамин Мамедов: Восстановление религиозных и культурных памятников Карабаха имеет приоритетное значение

На освобожденных территориях Азербайджана в период 30-летней армянской оккупации подверглись вандализму и были разрушены 67 мечетей.

На освобожденных территориях Азербайджана в период 30-летней армянской оккупации подверглись вандализму и были разрушены 67 мечетей.

Как сообщает из города Шуша сотрудник Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".

Он отметил, что восстановление исторических, религиозных и культурных памятников Карабаха имеет приоритетное значение: "Неслучайно именно азербайджанская женщина начала эту благородную и высшую миссию. После освобождения земель от оккупации первый вице-президент Мехрибан Алиева объявила о запуске Фондом Гейдара Алиева проекта по восстановлению религиозных памятников и мечетей на древней карабахской земле".

Р.Мамедов напомнил, что до сих пор отреставрированы и сданы в эксплуатацию агдамская Джума-мечеть, Зангиланская мечеть, мечети "Юхары Гёвхарага", "Ашагы Гёвхарага", "Мамаи", "Тязя мяхялля" и "Саатлы" в Шуше.